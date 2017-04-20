وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن دور الجامعات في مكافحة الإرهاب بآداب عين شمس غدًا​

كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس، غدًا الخميس، ندوة بعنوان "دور الجامعات في مكافحة الإرهاب"، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب والمستشارة الإعلامية لرئيس الجامعة.

ويحاضر في الندوة التي تعقد في الواحدة ظهرًا، محمد مختار جمعة وزير الاوقاف واللواء أركان حرب ناجي شهود، وعقب الندوة يقوم السادة الضيوف بتكريم الطالبات والطلاب المميزين في الأنشطة الطلابية والاكاديمية.