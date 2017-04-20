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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

اعداد- عبدالعظيم قنديل

اعتقالات لمحتجين على نتيجة الاستفتاء في تركيا، واحتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة فى الكونغو، إضافة إلى موافقة البرلمان البريطاني على إجراء انتخابات مبكرة، هذا أبرز ما شهده العالم في الـ24 ساعة المنصرمة.

1- اعتقالات في تركيا لمشاركتهم في احتجاجات ما بعد الاستفتاء

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محتجون أتراك ضد نتائج الاستفتاء فى أنقرة اليوم الأربعاء(أ ف ب)

ألقت الشرطة التركية القبض على 38 شخصا، وسط استمرار المظاهرات بشأن ما تردد عن التلاعب في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي، فيما صعدت وتيرة خلافها مع المراقبين الأوروبيين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء الاستفتاء الذي يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

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2- البرلمان البريطاني يوافق على اجراء الانتخابات العامة

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البرلمان البريطاني فى استجواب الحكومة بلندن اليوم الأربعاء(أ ف ب)

وافق المشرعون البريطانيون على خطة رئيسة الوزراء تريزا ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 8 يونيو المقبل.

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3- فرنسا وروسيا يبحثان الوضع في سوريا

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وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو يوم 17 إبريل 2017(أ ف ب)

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث الاوضاع في سوريا في أعقاب هجوم خان شيخون.

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4- احتجاز موظفي الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية

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الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك اليوم الأربعاء(أ ف ب)

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن متمردين سابقين من جنوب السودان يحتجزون نحو 12 من موظفي الأمم المتحدة رهائن في مخيم للاجئين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

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مصراوي Masrawy

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