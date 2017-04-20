10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد- علاء المطيري:

صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بإن الإدارة الأمريكية تراجع الاتفاق النووي مع إيران، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسير على الطريق الصحيح، وحمل وزير الخارجية الإثيوبي "رسالة طمأنة" لمصر، وأكد مروان البرغوثي الأسير الفلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي أن قيود الأسرى ستتحطم قبل إرادتهم.

1- تيلرسون: إدارة ترامب تأمر بمراجعة اتفاق إيران النووي

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بمراجعة وسائل عقاب إيران ضمن الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015، مضيفًا: "رغم أن إيران متوافقة مع بنود الاتفاق النووي إلا أن البيت الأبيض ينظر في ما إذا كان يجب عليه التخلي عن الاتفاق بسبب استمرار طهران في دعم الإرهاب".

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2- نائب ترامب: سنهزم أي هجوم برد ساحق

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي على متن حاملة الطائرات رونالد ريجان في اليابان الأربعاء (أف ب)

وعد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس - الذي يزور اليابان حاليًا - بأن تتصدى بلاده لأي هجوم من كوريا الشمالية التي اعتبر أنها تشكل التهديد الأخطر على السلام والأمن في آسيا والمحيط الهادئ"، مضيفًا: "سنهزم أي هجوم وسنواجه أي استخدام لأسلحة تقليدية او نووية برد ساحق".

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3- وزير الدفاع الأمريكي: إيران سبب مشاكل الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في الرياض الأربعاء (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن إيران هي سبب كل مشاكل الشرق الأوسط، مضيفًا: "أينما توجد مشكلة في منطقة بالشرق الأوسط تجد إيران حاضرة فيها".

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4- مروان البرغوثي: قيودنا تتكسر قبل إرادتنا

مروان البرغوثي، قيادي حركة فتح، في فرنسا في 19 فبراير 1997 (أ ف ب)

قال مروان البرغوثي، قيادي حركة فتح الذي يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إنه قضى 15 عامًا من عمره في سجن إسرائيلي، وكان شاهدًا على نظام غير قانوني يعتمد على عمليات الاحتجاز الجماعي بطريقة استبدادية وسوء

معاملة السجناء الفلسطينيين.

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5- أردوغان: ''تركيا في الطريق الصحيح''

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في 17 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على تعديلات دستورية تزيد من صلاحياته سيكون بوسعه العودة إلى حزبه (العدالة والتنمية) الذي شارك في تأسيسه وأضاف أن "تركيا في الطريق الصحيح".

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6- المتحدث باسم الكرملين: فرض عقوبات على كوريا الشمالية ''غير مجدٍ''

ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في موسكو الأربعاء (أ ف ب)

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن فرض عقوبات على كوريا الشمالية، "غير مجدٍ"، حيث أصر على أن الجهود السياسية والدبلوماسية هي الطريقة المثلى لتهدئة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

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7- وزير الخارجية الإيطالي: سأطالب الحكومة التركية بالإفراج عن الصحفي الإيطالي

وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفينو في روما في 25 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفينو، إنه سوف يقوم باتصال مباشر بالحكومة التركية، لإطلاق سراح صحفي إيطالي محتجز بأحد سجونها، مشيرًا إلى أن السلطات التركية أوقفته دون توجيه اتهامات منذ إلقاء القبض عليه

على الحدود التركية السورية.

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8- وزير الدفاع الإسرائيلي: يمكن ترك الأسرى المضربين يموتون جوعًا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في ألمانيا في 19 فبراير 2017 (أ ف ب)

اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، ترك الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام يموتون جوعا كما حدث للأسرى الأيرلنديين الذين قررت رئيسة الحكومة البريطانية سابقا مارجريت تاتشر انتهاج معاملة قاسية نحوهم في بداية الثمانينيات فماتوا نتيجة لذلك.

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9- رئيس فنزويلا: أمريكا متهمة بتدبير محاولة انقلاب في البلاد

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - أرشيفية

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة الأمريكية وحزب المعارضة الرئيسي في البلاد بتدبير انقلاب عليه، وذلك قبل ساعات من خروج مظاهرة حاشدة للمعارضة الفنزويلية.

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10- وزير الخارجية الإثيوبي: أحمل رسالة طمأنة إلى مصر

وزير الخارجية الإثيوبي ووركنيه جيبيهو (يسارًا) ووزير الخارجية المصري (يمينًا)

أكد وزير الخارجية الإثيوبي ووركنيه جيبيهو، أن بلاده لن تعمل ضد مصالح شعب مصر، وشدد على أن أديس أبابا تضع حماية مصالح المصريين نصب عينيها في استغلال مواردها الوطنية، مشيرًا أنه جاء إلى مصر برسالة مفادها أنه لا يمكن أن مصير البلدين والشعبين واحد، وأن إثيوبيا لن تكون لها مصالح دون أن تحمي مصالح المصريين.

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