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بالمستندات.. ضبط 1009 قضية تموينية خلال 4 أشهر في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط 1009 قضية تموينية خلال 4 أشهر في بورسعيد (1)ضبط 1009 قضية تموينية خلال 4 أشهر في بورسعيد (1)

ضبط 1009 قضية تموينية خلال 4 أشهر في بورسعيد (2)ضبط 1009 قضية تموينية خلال 4 أشهر في بورسعيد (2)

ضبط 1009 قضية تموينية خلال 4 أشهر في بورسعيد (3)ضبط 1009 قضية تموينية خلال 4 أشهر في بورسعيد (3)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، ضبط 1009 قضية تموينية خلال 4 أشهر.

وأوضحت المحافظة، في بيان إعلامي لها، أن مديرية والتجارة الداخلية نظمت حملات يومية بالتنسيق مع مكتب مراقبة أغذية المدينة، ومباحث التموين، والطب البيطري، للمرور على المحلات العامة والأسواق والمخابز والمصانع ومحال الجزارة والمطاعم، أسفرت عن تحرير ضبط (1009) قضية تموينية متنوعة خلال الأربع أشهر الماضية.

وأشار الديوان العام إلى أن القضايا شملت: "9 قضايا تبديد رسائل جمركية، و38 قضية سلعة مجهولة المصدر، و32 قضية مخالفات تموينية، و57 قضية غش وتدليس، و13 قضية استيلاء علي حصة تموينية، و296 قضية عدم حمل شهادة صحية، و43 قضية عدم الاعلان عن مخزن، و252 قضية عدم الاعلان عن الأسعار، و70 قضية بيع سلعة زيادة عن السعر الرسمي، و 128 قضية مزاولة نشاط بدون ترخيص، وقضيتين ذبح خارج المجازر الحكومية، و 65 قضية حظر استخدام اسطونات بوتاجازبمنطقة مزودة بالغاز الطبيعي، و4 قضايا احتكار سلعة غذائية".

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