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بالصور.. "فودة" يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين بمستشفى شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

اللواء خالد فودة يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين (1)اللواء خالد فودة يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين (1)

اللواء خالد فودة يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين (2)اللواء خالد فودة يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين (2)

اللواء خالد فودة يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين (3)اللواء خالد فودة يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين (3)

اللواء خالد فودة يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين (4)اللواء خالد فودة يزور مصابي الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين (4)

شرم الشيخ - أحمد السيد:

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مصابو الشرطة الـ4 في الهجوم الإرهابي على دير سانت كاترين، بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والتقى ذويهم.

وشدد "فودة" على توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين بالمستشفى، واطمأن على استقرار حالتهم الصحية.

رافق المحافظ، المستشار الإعلامي للمحافظة، اللواء عبد الفتاح حلمي، والدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، بجنوب سيناء، والدكتور محمد ضاحي مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي .

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن ينزله منزل الأبرار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ويشفي المصابين فى هذا الحادث الأليم.

كان مسلحون، قد شنوا هجومًا فوق إحدى المناطق الجبلية على نقطة أمنية قريبة من دير سانت كاترين، وبادلتهم القوات إطلاق النيران، ونجحت القوة الأمنية فى إصابة بعض المسلحين وإجبارهم على الفرار، وترك أحدهم السلاح الناري الذى كان بحوزته "بندقية آلية" والعديد من الطلقات ليتمكن من تهريب العناصر المصابة، أسفر الهجوم عن استشهاد أمين شرطة، وإصابة 4 مجندين آخرين.

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