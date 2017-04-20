بالصور.. ضبط ١٢٢ كيلو دجاج فاسد في حملة تموينية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم المديرية، إن حملة تموينية تابعة لإدارة تموين مركز بيلا، تحت إشراف رشدى مرزوق، مدير الإدارة، ضبطت كميات كبيرة من الدجاج الفاسد.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن كميات الدجاج المضبوطة بلغت ١٢٢ كيلو جرام، جميعها منتهية الصلاحية، داخل ثلاجة تخزين، بإحدى قرى مركز بيلا، ملك "مصطفى.ا.م".

ولفت إلى تحرير المحضر رقم 6703 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بيلا، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.