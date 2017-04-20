بعد العثور على "برص في العيش".. ماسورة صرف صحي أعلى "حلة عجين" مخبز في الأقصر

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الأقصر – محمد محروس:

كشفت اللجنة المشكلة من إدارتي التموين والصحة بالتنسيق مع الوحدة المحل لمدينة إسنا لمعاينة المخبز منتج الرغيف الذي عثر داخله على "برص" في تقريرها الصادر، مساء اليوم الأربعاء، وجود عدة مخالفات بالغة الخطورة على الصحة العامة بالمخبز.

وحرر المكتب المركزي لتفتيش الأغذية محضرين جنح ضد صاحب المخبر برقم 265 و266 بالإضافة للمحضر التمويني رقم "5441" لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمخبز ووجود خطر على الصحة لوقوع "ماسورة" صرف صحى أعلى "حلة العجين" وعدم حمل مدير المخبز شهادة صحية، بجانب ضبط 150 كيلو جرام ملح يوريا و10 كيلو بواقى عجين وخمائر غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوصت إدارتا البيئة والسلامة المهنية والصحية بإيقاف المخبز عن العمل وعدم تشغيله مرة أخرى إلا بعد توافر الاشتراطات البيئية والسلامة الصحية والمهنية.

كان محمد بدر، محافظ الأقصر، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور مواطن على برص داخل رغيف خبز، تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، وشُكلت لجنة متخصصة برئاسة اللواء أشرف الحويحي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمشاركة مسئولي مديرية الصحة والتموين والسلامة المهنية.

وعلى الفور استدعي رئيس مركز ومدينة اسنا المواطن صاحب البلاغ واصطحبه برفقة أعضاء اللجنة إلى المخبز منتج الرغيف المملوك لـ "ع.ا"، وبفحص المخبز تبين وجود المخالفات سالفة الذكر.

وكان المواطن حسن محمد حسن أبو رجيلة، قد عثر اليوم الأربعاء على حيوان زاحف "برص" في رغيف خبز اشتراه من أحد المخابز بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

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