خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

القاهرة - مصراوي:

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن حادث إطلاق نار كمين مُحيط دير سانت كاترين فى جنوب سيناء، لم يَكن الحادث الإرهابي الأول فى تلك المنطقة.

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، أنه كان هناك محاولات لعمليات إرهابية، ربما تم إحباط البعض منها عبر أجهزة الأمن، والبعض الآخر فشلت فيه التنظيمات الإرهابية عبر الثلاث أعوام الماضية.

وشدّد عكاشة على أن تلك الحادثة تعد الأولى، التي تشهد سقوط ضحايا من الشرطة المصرية، مؤكدًا أن الحادث لن يبتعد كثيرًا عن تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي الموجود في شمال سيناء.

وأوضح عكاشة أن هذا الحادث يعد محاولة للالتفاف والاختراق من جانب الإرهابيين وسط تضييق الخناق عليها بمنطقة شمال سيناء، الأمر الذي دفعها للبحث عن هدف من وجهة نظرها قد يكون أقل تأمينًا بالشكل الكامل.

وأشار عكاشة إلى أنه كان هناك حالة من التعجل الإعلامي فى التعامل مع الواقعة، بما صاحبها من إطلاق تصريحات دون التأكد من ملابسات الحادث، ما يتطلب وجود انضباط بصورة أكبر حتي لا يحدث هذا التضارب من كافة وسائل الإعلام وسط تعدد الروايات، وهو أمر غير مقبول.