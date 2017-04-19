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صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

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زار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، دير سانت كاترين رافقه اللواء أحمد طايل مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية.

كان فى استقباله المطران داميانوس، مؤكدًا أن السياحة متواصلة إلى الدير ولا يوجد أي خطورة عليه ولم يحدث أى إلغاء للرحلات السياحية إلى كاترين ثم تفقدوا الدير والمنطقة المحيطه به.

من جانبه، أكد دميانوس، أننا نعيش في أمان وأنه يشعر في بالأمان أكثر من أي دولة أخرى وأن مثل هذه الأحداث تشهدها مختلف دول العالم.

وقال مطران دير سانت كاترين: إنه مستاء من بعض وسائل الإعلام التي ضخمت الأمر، وكأنه وقع داخل الدير رغم أن الحادث وقع علي بعد 2 كيلو متر من الدير ووجه الشكر للرئيس والجيش والشرطة وأيضا البدو الذين يعيشون معنا ونعيش معهم.

ودعا المطران دول العالم إلى زيارة كاترين وأيضا مصر ودعا لمصر بالخير والأمن والأمان وأشار إلى أنه يمارس عبادته بالصلاة في حرية كامله وبدعم من الدولة المصرية.

ثم توجه المحافظ بعد ذلك إلى فندق مورجان لاند لزيارة السائحين وطمأنهم على أنهم في حماية الدولة وأوضح لهم أننا سندحر الإرهاب ونقضي عليه ومهما فعل الإرهاب فلن يكسر عزيمتنا عن التصدي له وهزيمته ودعا السائحين إلى الاستمتاع بأوقاتهم في مصر.

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