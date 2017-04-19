ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

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قالت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، إن لها شعبية وجماهيرية كبيرة جدًا، لافتة إلى أن منتقديها «غيرانين منها»، واستكملت: «الناس بتحبني، ومش بخطي خطوة غير وألاقي حد يدعيلي».

أضافت، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج «أنا وأنا»، عبر فضائية «ON E»: «يا ريت الناس اللي بينتقدوني يريحوا نفسهم شوية ويهدوا، الفشل والنجاح مش بتاع حد، دي حاجة من ربنا».

تابعت أن الإعلامي باسم يوسف، كان سببًا في وقف برنامجها، معقبة: «راح قال للمعلنين انسحبوا من البرنامج عشان مدايق من دعمي وحبي للجيش والرئيس».