بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين

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نظمت دار أخبار اليوم، مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز مصطفى أمين وعلى أمين الصحفية لعام 2016، بحضور 6 وزراء، حيث تم تكريم الكاتب الصحفي جلال دويدار بحصوله على جائزة شخصية العام، وتكريم الشاعر والكاتب فاروق جويد على جائزة أفضل مقال لعام 2016.

وحصل على جائزة القصة الإنسانية مناصفة الصحفي عبدالوهاب شعبان «الوفد» عن قصة «شقيقتين خلف أسوار الحياة»، والصحفي أحمد حسن عبدالعزيز من «الوطن» عن حوار «الفارين من جحيم داعش إلى مخيم نبي الله يونس».

وفاز بجائزة الانفراد الصحفي أحمد إبراهيم محمد عامر من «الأهرام العربي» عن موضوع «صحبة الخراب والموت أبناء الجحيم يتحدثون الأرض بتتكلم دم»، فيما حصل على المركز الثاني فادي فرنسيس أمين من «المصري اليوم» عن حوار مع الأميرة الإيطالبية إيرما مينوتولو الزوجة الثالثة للملك فاروق، وفاز بالمركز الثالث أحمد حسن عبدالعزيز من «الوطن» عن موضوع «على خط النار أمام داعش بالعراق».

وفاز بجائزة التغطية الاقتصادية أحمد زكريا من جريدة «الأخبار» عن حوار مع نائب وزير المالية، وفاز بالمركز الثاني أحمد صالح عبدالمعطي من «الأهرام الاقتصادي» عن موضوع «عاصفة أزمات تجتاح الدواء»، في حين حصلت على المركز الثالث دعاء عبدالمنعم من الأهرام الاقتصادي أيضا عن المثلث الذهبي محور تنمية الصعيد.

وأضاف الهواري أن جائزة الصورة الصحفية فاز بها أحمد محمد حسن من «الأخبار» عن حادث غرق مركب رشيد، وفاز بجائزة الحوار الصحفي مناصفة خيري حسن محمد من «الوفد» عن سلسلة حوارات بعنوان أبي الذي لا يعرفه أحد، ونادية عبدالحميد على من «الوطن» عن مجموعة حوارات مع علماء مصر بالخارج.

وحصل الصحفي أحمد بلال سعد من «المصري اليوم»، على جائزة التحقيق، عن موضوع الدم الأسود تحقيق استقصائي، وفازت بالمركز الثاني علياء أحمد علاء من صحيفة «الشروق» عن عالم تجارب الأدوية على المرضى المصريين، وفاز بالمركز الثالث محمد سيد أبوضيف من «الوطن» عن موضوع أجهزة الكشف عن المعادن، وعصابات الآثار والدهابة، وفاز بجازة الكاريكاتير محمد أنور «المصري اليوم» وجائزة الإخراج الصحفي مناصفة عبدالله زيد من جريدة «الأخبار» وشريف السيد طه «الأهرام».

وقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار، إن كل شيء في أخبار اليوم يدين بالفضل لعملاقي الصحافة المصرية مصطفى وعلي أمين، اللذان أنشآ مدرسة الصحافة الحديثة بإصدار جريدة أخبار اليوم التي كانت فتح جديد للصحافة المصرية.

وكشف رزق أن هناك إصدارات جديدة ستضاف لأخبار اليوم العام المقبل، كما تم إصدار جريد بنظام خاص للمكفوفين "البرايل"، مشيدًا بدور الصحفي جلال دويدار في أخبار اليوم، وهنأ أمير شعراء القرن الـ21 "الكاتب فاروق جويدة"، و"محمد درويش"، مدير تحرير جريدة الأخبار.

وشارك من الوزارء كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور على السيد على مصيلحى وزير التموين والتجارة، ويحيى راشد، وزير السياحة، والمستشار عمر الخطاب مروان، وزير شئون مجلس النواب.