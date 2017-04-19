فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي»

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مفبرك مكالماته الجنيسة صديق له منذ أيام الدراسة، موضحًا أن حياته الخاصة مليئة بالمغامرات العاطفية، وأطولها استمرت 6 ساعات، واستكمل: "أنا تربية واحدة ست لأن والدي غاب عن الأسرة 14 عاما".

وفي سياق آخر، ذكر الحسيني، خلال برومو لقائه ببرنامج "فحص شامل"، المذاع على قناة "الحياة"، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخدتها حكومة شريف إسماعيل، "توقيتها خاطئ"، وآلية تطبيقها غير صحيحة.

وتابع: "جماعة الإخوان إرهابيون، وجماعة مبارك إرهابيون بشكل مختلف"، قائلًا إن الإعلامي والنائب مصطفى بكري "قال كل حاجة والعكس"، وأضاف أن محمد البرادعي، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، لا يكف عن خذلانه.