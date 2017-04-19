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بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور منحنا كافة إمكانيات النجاح

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بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور منحنا كافة إمكانيات النجاح بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور منحنا كافة إمكانيات النجاح

التحرير

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قال البرتغالي اوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، أنه لم يكن وقتًا كافيًا للعمل خلال الفترة الماضية، لكن اللاعبين كان لديهم تفاني وروح كبيرة في التدريبات.

وأضاف «إيناسيو» خلال تصريحاته لقناة النيل للرياضة، أن مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، منح الفريق كافة الإمكانيات لتحسن النتائج، مؤكدًا أنه سعيد بعمله في الزمالك، وإقامته في .

وتابع، أن الفريق الأبيض يملك 30 لاعبًا جميعهم يرغبون في اللعب، وهو ما يعتبر صداعًا في رأسه،  لكن على اللاعبين أن يفهموا قواعد الفيفا التي تنص على مشاركة 11 لاعبًا أساسيًا فقط في المباريات.

واستكمل، أنه يرغب في أن يكون جميع اللاعبين على نفس المستوى، موضحًا أنه تعرف على أسماء وخصائص اللاعبين في الأيام القليلة الماضية، وأن هناك تحسنًا في أداء الفريق ظهر في مباراة طلائع الجيش.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المؤجل ببطولة الدوري الممتاز، والذي جمع بينهما على ملعب «بتروسبورت». 

 

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التحرير

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