مرتضي منصور يهدد أعضاء الجبلاية بالحبس.. ويوجه رسالة لحازم إمام

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قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إن فوز فريقه اليوم على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، جاء بعد أعمال قذرة تعرض لها الفريق لتدميره من أحمد سليمان وممدوح عباس وعبد الله جورج.

وأكد مرتضي أن إيناسيو مدرب جيد وظهرت بصمته اليوم علي الفريق بجانب تغيراته الممتازة.

ووجه رسالة لاتحاد الكرة قائلاً: "هحبس نصكم وأمتلك دلائل تهز الاتحاد بفضائحه.. ومن يقول الأمن هو من قام بالتأجيل فهذا يعتبر تدخل حكومي"

وعن ما قاله حازم إمام عضو اتحاد الكرة، بأنه لا يمثل الزمالك في الجبلاية، قال منصور: "وأقول لـ حازم إمام أشكرك جدا علي أن مرتضي منصور ليس الزمالك، نعم لكنه رمز الزمالك، و تقول إنك لا تمثل الزمالك في الجبلاية إذًا أبقى شم انتخابات الزمالك مرة أخرى".

وأكد رئيس الزمالك علي سعادته بامتلاك فريقه مديرًا فنيًا على مستوي عالي قائلاً: "أنا مكنش عندي مدرب".

واختتم منصور تصريحاته بأن الفوز اليوم هو الخروج من عنق الزجاجة، وأنه لم يصمت على اتحاد الكرة واصفًا أزمة مباراة المقاصة بفيلم عبيط وهزلي مؤكدًا علي أن المباراة ستعاد.