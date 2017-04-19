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إقالة شتراكا من تدريب الإسماعيلي

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إقالة شتراكا من تدريب الإسماعيلي إقالة شتراكا من تدريب الإسماعيلي

التحرير

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قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إقالة التشيكي شتراكا، المدير الفني للفريق بعد التعادل أمام سموحة، بهدفين لكل منهما، بالدوري العام.

وجاء قرار إدارة الدراويش بإقالة المدير الفني التشيكي بسبب عدم قدرته على تحقيق المركز الرابع في الدوري المصري، حسب الاتفاق الذي تم بينهما أثناء التعاقد معه.

وأوضحت إدارة الدراويش أنها اتفقت مع المدير الفني التشيكي على تحقيق المركز الرابع والمنافسة على مسابقة كأس وهو ما بات صعبًا في الفترة الحالية.

وقررت إدارة الإسماعيلي تكليف أبو طالب العيسوي بتولي مهمة المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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التحرير

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