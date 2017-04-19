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شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

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شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- (أ ش أ):

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، فيتوريو كولاو الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره احد القطاعات الهامة والواعدة في الاقتصاد المصري.

وأكد إسماعيل، حرص على توفير كافة المناخ اللازم للاستثمارات الدولية، وعلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى كفاءتها، مشيرا الى اهتمام الحكومة بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن خططها التنموية مع ايلاء اهتمام اكبر بتشجيع الاستثمارات والتدريب الفني وزيادة القدرات في بعض المناطق وخاصة الصعيد .

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية الأنشطة التي تقوم بها الشركة في ، ومشيداً بالدور الهام الذى يقوم به المركز الفني الموجود في مصر موضحاً أن هناك أكثر من 11 ألف موظف يعملون في مكاتب ومراكز الشركة على مستوى الجمهورية يتمتعون كفاءات وخبرات عالية تسهم في تقديم خدمات الدعم الفني ليس فقط داخل مصر بل تمتد لتشمل عدد من دول الجوار وهو ما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة من جانب الشركة.

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مصراوي Masrawy

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