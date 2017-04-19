محلل سياسي: زيارة "الحكيم" تمثل اختراقًا مصرياً للأوساط السياسية العراقية ​

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد محسن أبو النور، الباحث في الشأن الإيراني، إن زيارة عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني في البرلمان العراقي لمصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل اختراقًا مصرياً للأوساط السياسية العراقية، لافتًا إلى أنها تفتح الباب لإعادة التموضع المصري في الملف العراقي.

وأشار أبو النور، في تصريح لمصراوي، إلى أنه في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق 2003 شهدت العلاقات بين البلدين انقطاعًا مصرياً عن الملف العراقي، وكذلك إنشغال مصر بعد ذلك بمشكلاتها الداخلية بعد ثورة 25 يناير 2011.

وذهب أبو النور، بأن الزيارة تحمل في طياتها أبعاد اقتصادية تتعلق بالنفط، "مصر تضع العراق كبديل استراتيجي لإمدادها بالنفط في حالات تعثر التسوية مع شركة أرامكو السعودية".

وعن علاقة "الحكيم" بإيران، قال الباحث في الشأن الإيراني: "بالتأكيد الحكيم له علاقات مع إيران لكن ذلك لا يعني أنه من الموقعين على بياض لحسابها، وأتصور أن لديه رؤيته الخاصة حول حلحلة الازمات بين القوى الإقليمية بما فيها إيران".

كان عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني في البرلمان العراقي، قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في مقر الرئاسة المصرية بمصر الجديدة، وتأتي زيارة الحكيم لمصر ضمن جولة تشمل عددا من دول المغرب العربي لاطلاع القادة العرب على تطورات العملية السياسية في العراق، وسبل مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة العربية.