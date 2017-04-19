أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إلغاء إقلاع رحلتين إلى السودان واليمن لعدم جدواهما اقتصادياً

Google+ Print
إلغاء إقلاع رحلتين إلى السودان واليمن لعدم جدواهما اقتصادياً إلغاء إقلاع رحلتين إلى السودان واليمن لعدم جدواهما اقتصادياً

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، إلغاء رحلتين دوليتين لعدم جدواها اقتصادياً وقله عدد ركابها، فضلا عن تأخر إقلاع رحلة أخري بسبب "ظروف التشغيل".

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن السلطات تلقت إخطارًا من شركة الخطوط السودانية بإلغاء رحلتها رقم 103 المتجهة إلى الخرطوم، وإخطار آخر من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 601 المتجهة إلى عدن، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها .

وأضافت المصادر، أن طائرة شركة "تاركو للطيران" رقم 115 المتجهة إلى الخرطوم تأخر إقلاعها لمدة 120 دقيقة بسبب ظروف التشغيل.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية