إلغاء إقلاع رحلتين إلى السودان واليمن لعدم جدواهما اقتصادياً

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، إلغاء رحلتين دوليتين لعدم جدواها اقتصادياً وقله عدد ركابها، فضلا عن تأخر إقلاع رحلة أخري بسبب "ظروف التشغيل".

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن السلطات تلقت إخطارًا من شركة الخطوط السودانية بإلغاء رحلتها رقم 103 المتجهة إلى الخرطوم، وإخطار آخر من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 601 المتجهة إلى عدن، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها .

وأضافت المصادر، أن طائرة شركة "تاركو للطيران" رقم 115 المتجهة إلى الخرطوم تأخر إقلاعها لمدة 120 دقيقة بسبب ظروف التشغيل.​