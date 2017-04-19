وزير الثقافة من الإسماعيلية: نصر على إقامة المهرجانات لمواجهة الإرهاب

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال الكاتب الصحفى حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن مهرجان الإسماعيلية لم يكن ليعاود الانعقاد لولا الإصرار التام من الدولة بأهمية دور الفن والثقافة بالحياة العامة ومواجهة الإرهاب الأسود الذى يخيم على المنطقة.

وأضاف "النمنم" فى كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، اليوم الأربعاء، أن المهرجان بدأ انعقاده بعد 48 ساعة من احتفال شم النسيم، والذى يعد احتفالًا فرعونيًا، خرج فيه المصريون للتأكيد على التمسك بمصريتهم وحبهم للحياة رغم العمليات الإرهابية البشعة التي طالت كنيستي طنطا والإسكندرية الأسبوع الماضي.

وتابع: "هذه الاحتفالات وانعقاد المهرجان تأكيد على أننا لن نسمح لتجار الموت بالاقتراب من المصريين ووحدتهم، فهذا المهرجان ظهر ليولد ويستمر ويتواصل"، واختتم كلمته بترديد عبارة "تحيا مصر".