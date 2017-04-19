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بالصور.. "برص في رغيف خبز" يثير أزمة في الأقصر.. والمحافظ يأمر بفتح تحقيق عاجل

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مصراوي Masrawy

برص في رغيف خبزبرص في رغيف خبز

برص في رغيف خبزبرص في رغيف خبز

برص في رغيف خبزبرص في رغيف خبز


الأقصر – محمد محروس:

أثارت واقعة عثور مواطن بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، على برص داخل رغيف خبز اشتراه من إحدي المخابز أزمة داخل أروقة مديرية بعدما أمر محافظ الأقصر محمد بدر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

من جانبه قال سيد الطاهر، مدير مديرية التموين بالأقصر، إنه حرر محضر ضد صاحب المخبز الواقع بمدينة إسنا، مشيرًا إلى التحفظ على رغيف الخبز وتشكيل لجنة ضمت مفتشي الأغذية، انتقلت إلى المخبز وعاينت حالة النظافة، وأعدت تقريرًا لرفعه للمحافظ خلال ساعات لاتخاذ اللازم.

كان المواطن حسن محمد حسن ابورجيله، مقيم بشارع جسر السيالة بمدينة إسنا قد عثر على "برص" في رغيف خبز اشتراه من مخبز يبيع الخبز المدعم للمواطين.

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