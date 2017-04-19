كارثة في مدرسة ثانوية: “تشكيل عصابي داخل مدرسة وادفع علشان تعدي”.. وإصابة طالب بـ150 غزره وقطع أذن آخر لرفضهم دفع إتاوة

سمر العشري

عطا البلطجي هذا هو لقبه في مدرسة الزهراء الثانوية بوادي حوف بحلوان، يفرض إتاوات على الطلاب، ومن يرفض الدفع يكون مصيره الضرب بالسلاح الأبيض، ودائماً يقوم بسن مطواته أمام الطلاب لخويفهم، ولكي يعرف من يفكر في عدم الدفع أن مصيره سيكون بهذه المطواه.

هذا ما حدث مع الطالب عبد الرحمن عماد، وعلى طريقة فيلم الناظر، رفض أن يدفع الإتاوة فتم ضربه بمطواه، وكان جزاؤه 150 عرزه من أعلى الرقبة إلى مقعدته، وليست هذه هي الحادثة الأولى، بل قام بقطع أذن طالب آخر رفض أن الإتاوة أيضاً.

تشكيل عصابي مكون من الطلبة داخل مدرسة الزهراء يتزعمه طالب يسمى “عطا”، إتاوات على الهروب من المدرسة والقفز من على أسوارها، وعلى الباعة داخل المدرسة، وضريبة 30% على المبيعات، واستعراض قوة، وطالب والد الطالب عبد الرحمن بحق ابنه، قائلاً “بعلم ابني في مدرسة! ولا في مدبح”.

المصدر : مصر فايف