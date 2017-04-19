أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

كارثة في مدرسة ثانوية: “تشكيل عصابي داخل مدرسة وادفع علشان تعدي”.. وإصابة طالب بـ150 غزره وقطع أذن آخر لرفضهم دفع إتاوة

Google+ Print
كارثة في مدرسة ثانوية: “تشكيل عصابي داخل مدرسة وادفع علشان تعدي”.. وإصابة طالب بـ150 غزره وقطع أذن آخر لرفضهم دفع إتاوة كارثة في مدرسة ثانوية: “تشكيل عصابي داخل مدرسة وادفع علشان تعدي”.. وإصابة طالب بـ150 غزره وقطع أذن آخر لرفضهم دفع إتاوة

عطا البلطجي هذا هو لقبه في مدرسة الزهراء الثانوية بوادي حوف بحلوان، يفرض إتاوات على الطلاب، ومن يرفض الدفع يكون مصيره الضرب بالسلاح الأبيض، ودائماً يقوم بسن مطواته أمام الطلاب لخويفهم، ولكي يعرف من يفكر في عدم الدفع أن مصيره سيكون بهذه المطواه.

هذا ما حدث مع الطالب عبد الرحمن عماد، وعلى طريقة فيلم الناظر، رفض أن يدفع الإتاوة فتم ضربه بمطواه، وكان جزاؤه 150 عرزه من أعلى الرقبة إلى مقعدته، وليست هذه هي الحادثة الأولى، بل قام بقطع أذن طالب آخر رفض أن الإتاوة أيضاً.

تشكيل عصابي مكون من الطلبة داخل مدرسة الزهراء يتزعمه طالب يسمى “عطا”، إتاوات على الهروب من المدرسة والقفز من على أسوارها، وعلى الباعة داخل المدرسة، وضريبة 30% على المبيعات، واستعراض قوة، وطالب والد الطالب عبد الرحمن بحق ابنه، قائلاً “بعلم ابني في مدرسة! ولا في مدبح”.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج

مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017