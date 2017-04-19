ريهام سعيد: «نفسي أتحجب عشان أرضي ربنا.. بس القرار صعب»

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قالت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، إنها ستكون سعيدة للغاية إذا ما تم إقرار قانون بفرض الحجاب، موضحةً أنها تتمنى أن ترتديه إلا أن «القرار صعب».

أضافت سعيد، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج «أنا وأنا»، عبر فضائية «ON E»: «لو كنت اتولدت في السعودية مثلًا وكل الستات بتلبس زي بعض كان هيبقى أسهل كتير، صعب ارتدي الحجاب، لأن معنديش حتة حد محجب في العيلة، والصحبة مهمة في حاجة زي دي».

تابعت: «نفسي أرضي ربنا، القرار ده بالذات محبش أتراجع عنه، وكل يوم بيراودني، لكنه صعب جدًا، وأصبح عندي لا مبالاة تجاه أي شيء من بعد الأزمة اللي حصلتلي».