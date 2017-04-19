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ريهام سعيد: «تعدد زيجاتي يعكس شخصية محترمة.. ومش بصاحب»

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ريهام سعيد: «تعدد زيجاتي يعكس شخصية محترمة.. ومش بصاحب» ريهام سعيد: «تعدد زيجاتي يعكس شخصية محترمة.. ومش بصاحب»

التحرير

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قالت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، إنها تزوجت أول مرة وهي في الـ19 عامًا، لافتةً إلى أن «الاندفاع كان السبب الرئيسي، لذلك تطلقت بعد 7 سنوات»، وأوضحت أنها هربت من البيت بسبب شدة والدتها وشقيقتها عليها.

أضافت سعيد، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج «أنا وأنا»، عبر فضائية «ON E»: «تعدد الزيجات يعكس شخصية محترمة، وأنا مصحبتش رجالة، الستات اللي بتُطلق كلها عادي ممكن تعمل علاقات وتصاحب أو تتجوز عرفي، لكن أنا لأ».

تابعت: «الستات المطلقات اللي بتصاحب مش محترمات، لأنهم أكيد مش هيصاحبوا يلعبوا كوتشينة، أنا بقى لا اتجوزت عرفي ولا صاحبت، وللأسف مجتمعنا بيقول إن الجواز كذا مرة عيب، لازم الواحدة تضرب ورقة، وتصاحب اتنين تلاتة، وبعدين يتقال إنها ضحت عشان أولادها ومتجوزتش، ده فيلم عربي».

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التحرير

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