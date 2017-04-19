فيديو| مكرم محمد: النجار استقال من «الأهرام» لعلمه بقرب الرحيل

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قال الكاتب الصحفى، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إن أسباب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة الأهرام، غير مقنعة، وربما تقدم بها لعلمه بقرب رحيله، وكذلك من سيأتي خلفه .

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" : "هناك محاولات مستميتة لإفشال جهد هيئات الإعلام"، مؤكدا أن فشل الهيئات الإعلامية الثلاث فشل لمنظومة الإعلام بالكامل.

وتابع: "لا يوجد كبير في الإعلام الآن، والموجود هو حقل ألغام"، مؤكدا أن الهيئات الثلاث ستستمر مهما كانت الصعاب.



