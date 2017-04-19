رئيس «فودافون»: لدينا 11 ألف موظف في مصر

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​التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم "الأربعاء"، فيتوريو كولاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، بحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية اللقاء، أشار "إسماعيل" إلى جهود الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات في مختلف المجالات، وعلى رأسها "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، باعتباره أحد القطاعات المهمة والواعدة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة المناخ اللازم للاستثمارات الدولية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى كفاءتها، وأشار إلى اهتمام الحكومة بتطوير القطاع ضمن خططها التنموية، مع إيلاء اهتمام أكبر بتشجيع الاستثمارات والتدريب الفني، وزيادة القدرات في بعض المناطق وخاصة الصعيد.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية الأنشطة التي تقوم بها الشركة في مصر، ومشيداً بالدور الهام الذى يقوم به المركز الفني الموجود في مصر، موضحاً أن هناك أكثر من 11 ألف موظف يعملون فى مكاتب ومراكز الشركة على مستوى الجمهورية يتمتعون كفاءات وخبرات عالية تسهم في تقديم خدمات الدعم الفني ليس فقط داخل مصر بل تمتد لتشمل عدد من دول الجوار وهو ما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة من جانب الشركة.