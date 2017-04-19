ناجح إبراهيم: شباب الإرهابيين «مظلومون».. والأقباط يملون من تأمين الكنائس

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قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، اليوم الأربعاء، إنه «لن يكون هناك إرهابي بدون جماعة ينتمي إليها، وإن الذئاب المنفردة لا وجود لها في مصر».

أضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، مع نشأت الديهي، عبر فضائية «تِن»، أن الإرهاب دائمًا ينتشر في أي دولة يشعر أن بها فراغات وخلل أمني، مشيرًا إلى أن الشباب الذي ينضم إلى الجماعات الإرهابية «مظلومون»؛ لأنه تم التأكيد لهم أنهم يسيرون طبقًا لشرع الله والدولة الإسلامية.

وأشار إلى أن تفكير جهاز الأمن الخاص بتأمين الكنائس، عندما يُغير بصفة منتظمة ضباط التأمين، يجعل المصلين يشعرون بالملل من الضيف الأمني الذي يمرون به، مشيرًا إلى أن وجود ضباط ثابتين بالكنائس أفضل من التغييرات الأمنية كل حين.

أوضح أن «الضباط الثابتين في الكنيسة يصبح لديهم خلفية قوية عن كل المصليين الذي يصلون في الكنيسة، ويكون لديهم خبرة بالغرباء عن المكان، ووقتها يستخدم التفتيش الذاتي فورًا، عكس الضباط المتغيرين، هم لا يعرفون أحدًا، ويظلون دائمًا في حالة أمنية شديدة يمل منها الجميع»، لافتًا إلى أنه اقترح إنشاء جهاز خاص لحماية الكنائس من العمليات الإرهابية.