قبول تظلمات المتقدمين للحجز في الإسكان الاجتماعي بـ«الصحفيين»

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أعلن الكاتب الصحفي أبو السعود محمد، السكرتير المساعد بنقابة الصحفيين ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النقابة، أنه تم قبول تظلمات الزملاء المتقدمين للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي.

ودعا أبو السعود، في تصريح اليوم الأربعاء، الزملاء المتظلمين ممن أعلنت أسماؤهم، إلى تقديم صور إيصالات دفع مقدمات حجز الوحدات إلى مكاتب البريد، والإسراع بتقديمها للجنة الإسكان بالنقابة.

وأشار« أبو السعود» إلى أن بعض المقبولين لم تصل أسماؤهم ضمن كشف المقبولين الوارد من وزارة الإسكان، بينما هناك البعض الآخر لم تكن أوراقه مستكملة، داعيًا المتظلمين لتقديم صورة من إيصال الدفع إلى النقابة.