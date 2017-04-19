أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالصور || في أزمة أمنية أخرى محمود محمد علي حسين “الثاني” والمتهم في تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية يحرج الأمن المصري بمستندات حكومية موثقة(صور)

Google+ Print
بالصور || في أزمة أمنية أخرى محمود محمد علي حسين “الثاني” والمتهم في تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية يحرج الأمن المصري بمستندات حكومية موثقة(صور) بالصور || في أزمة أمنية أخرى محمود محمد علي حسين “الثاني” والمتهم في تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية يحرج الأمن المصري بمستندات حكومية موثقة(صور)

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية عدداً من الأسماء قالت عنها أنها متهمة في تفجير كنيستي مارجرس في طنطا والمرقسية في الاسكندرية، وأنها خلية مكونة من ما يقرب من 14 فرد من محافظات الصعيد، كان من ضمن الأسماء المتهمة شخص يدعى “محمود محمد علي حسين”، وقام بالفعل بتسليم نفسه إلى نيابة رأس غارب وكان معه تقرير طبي يثبت أنه كان مريض بجلطة في القلب وملازم لفراشه طوال الثلاثة شهور الأخيرة.

وفي إطار ذلك أفرجت النيابة عنه وقالت أنه مجرد تشابه في الأسماء، وأن الارهابي المعلن عنه في القائمة هو شخص آخر ويعمل مهندساً زراعياً في محافظة قنا، وبالفعل قام ذلك الشخص بتسليم نفسه أمس لنيابة قنا وتم ترحيله إلى أمن الدولة بمحافظة القاهرة.

وكانت مفاجأة أخرى في إنتظار الأمن المصري ومسئوليه، وهو تقديم ذلك الشخص لمستندات حكومية تثبت أنه كان وقت وقوع الحادث متواجد في عمله، وأنه لم يتركه، وعرض موقع فيتو تلك المستندات التي تُثبت براءة ذلك الشخص وسط تساؤلات مثيرة للجدل حول الحقيقة وكذلك حول باقي المتهمين.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج

مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017