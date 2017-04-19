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أهم المعلومات عن أول غواصة مصرية.. مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات وقادرة على إطلاق الصواريخ

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أهم المعلومات عن أول غواصة مصرية.. مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات وقادرة على إطلاق الصواريخ أهم المعلومات عن أول غواصة مصرية.. مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات وقادرة على إطلاق الصواريخ

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن وصول أول غواصة مصرية حديثة من طراز 209/1400 الألمانية صباح اليوم إلى الإسكندرية، حيث سيتم دخولها إلى الخدمة بالقوات البحرية لتحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحر الأبيض والأحمر.

واليوم نرصد لكم أبرز المعلومات عن الغواصة المصرية الحديثة والتي حضر مراسم الاحتفال بها عدد من قادة القوات المسلحة وقدامي قادة البحرية، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين:

  • قادرة أن تبحر لمسافة 11 ألف ميل بحري، بسرعة 21 عقدة.
  • طولها من 73:60 متر وتزن 1400 طن، واستغرق بنائها 57 شهر.
  • مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وذات قدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات.
  • تم استلامها ورفع العلم المصري عليها في ديسمبر الماضي.
  • تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على تلك الغواصة في زمن قياسي.
  • غادرت ميناء كيل بألمانيا يوم 29 مارس بصحبة الفرقاطة المصرية (سجم إسكندرية).

 

المصدر : فايف

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