شكوك ضابط تكشف منتقب وتنقذه من مواجهة حكم بالإعدام

سمر العشري

أثناء جولة تفقدية أمنية لرئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، المقدم ممدوح الشافعي ، أثار انتباهه امرأة منتقبة، في موقف السيارات، وتبدو عليها علامات الريبة والارتباك، أثار ذلك الشك في نفس الضابط حول هذه المنتقبة، وعلى الفور ترجل من عربته وتوجه نحوها بهدوء، وأشار لمرافقيه من عناصر الشرطة بتطويق المكان بحيث لا يدع منفذا يمكن للمرأة أن تهرب منه فيما إذا حاولت ذلك.

ولدى سؤالها عن هويتها الشخصية ارتبكت، ولم تنطق ببنت شفة، تكلمت بتلعثم، مما زاد من شكوك رئيس المباحث حولها، مما اضطره للاستعانة من إحدى السيدات للكشف عن وجه المنتقبة، لتصرخ صرخة الدهشة لما رأت وجه رجل شاب ذو شارب كثيف، ذو رهبة ويبعث الرعب في النفس، يتستر وراء النقاب.

بهدوء تام تم إلقاء القبض على الشاب المنتقب وبتفتيشه، عثر بحوزته 3 أسلحة بيضاء “سكاكين”، وبالتحقيق معه من قبل العميد سامح الحميلي رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، روى سبب تخفيه بالنقاب، وهو أنه كان يخطط لارتكاب جريمة قتل كان من الممكن أن يواجه حكما بالإعدام بسببها، حيث قدم من إحدى قرى محافظة المنيا، للاقتصاص والثار من أشقاء قاتل أبيه، وخصص لكل واحد سكينا ليقتله بها، تم تحرير ضبط بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads