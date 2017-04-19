تخلصي من الذباب بطرق طبيعية جدًا وإليكِ الطريقة

سمر العشري

جميعنا نعاني من انتشار الذباب خاصة مع قرب فصل الصيف فهو من الحشرات الضارة والمؤذية للإنسان لأنه ينقل لمختلف أنواع الأمراض الفيروسية، والجراثيم، والميكروبات.

كما يسبب الذباب العديد من الأمراض كالحمى، والسل، والتيفوئيد، والتسمم وغيرها من الأمراض، عن طريق فمه وأرجله، وينشر هذه العدوى في جسم الإنسان.

لذلك نسعى لإيجاد الطرق الفعالة للقضاء على هذه الحشرة المزعجة.

الطريقة الأولى:

خدعة خل التفاح: امزج خل التفاح مع صابون سائل في برطمان بدون غطاء، ثم اغلقه بغلاف بلاستيكي واثقبه عدة مرات.

خدعة الفاكهة: ضع فاكهة فاسددة مقطعة في اناء ثم اغلقه بغلاف بلاستيكي واثقبه عدة مرات.

ضع البرطمان في داخل وخارج الشرف، فخل التفاح والفواكه أفضل طوارد للذباب.

الطريقة الثانية:

اسكب صابون سائل وماء في زجاجة بخاخة، ثم أضف زيتا عطريا بها.

ورش منه في جميع أنحاء المنزل ستلاحظ اختفاء الذباب تماما.

الطريقة الثالثة:

ضع زيت اللافندر على اسفنجة ثم ضعها في برطان.

واترك البرطان على المنضدة والأركان

الطريقة الرابعة:

ضع عيدان من القرنفل داخل نصف ليمونة.

ستطردعيدان القرنفل الذباب خارج المنزل.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads