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” تحت الأرض” تهديدات جديدة بعد أن تنبأت بتفجير الكنيستين، والحادث الإرهابي بسانت كاترين

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” تحت الأرض” تهديدات جديدة بعد أن تنبأت بتفجير الكنيستين، والحادث الإرهابي بسانت كاترين ” تحت الأرض” تهديدات جديدة بعد أن تنبأت بتفجير الكنيستين، والحادث الإرهابي بسانت كاترين

بعد التفجيرات الأخيرة التي حدثت الأسبوع الماضي أثناء إحتفالات الأخوة المسيحيين بعيدهم، وحدث ما لا يخطر على بال أحد حيث حث إنفجاريين بكنيستين طنطا والإسكندرية راح ضحيتها الكثير من المصريين المسلمين والأقباط، وأصيب العشرات وخلفت التفجيرات الخراب والدمار، وبعدها أعلنت صفحة على الفيس بوك لأول مرة نسمع عن هذا الاسم وهو” تحت الأرض” وتنتمي الصفحة لعبدة الشيطان، وقبضت قوات الأمن على بعض المسئولين عن هذه الصفحة وأغلقت .

  تحت الأرض هددت بتفجير سانت كاترين :

وبعد القبض على بعض مسئولي الصفحة وإغلاقها عادت الصفحة بعد الحادث الأليم بسانت كاترين حيث انتشرت تدوينات جديدةتنبأت فيها الصفحة بالحادث الإرهابي الذي أصاب الحاجز الأمني بسانت كاترين، ونشرت الصفحة منشور تتوعد فيه بعمل إرهابي جديد بعد ما حدث بالإسكندرية وطنطا وجاء النص كالتالي :

" نرحب بالخادم 18 القادم من بلاد الفقر والجوع لكي يقدم التضحية

ساسلقخر خادم الطاعة "

وقد تم شن الهجوم الإرهايبي من طرف مجهولين على الحاجز الأمني المعني بأمن سانت كاترين وقد أسفر هذا الهجوم عن استشهاد ضابط وإصابة أربعة أفراد من الأمن المركزي .

 

المصدر : فايف

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