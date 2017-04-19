مكرم محمد أحمد: استقالة النجار من رئاسة الأهرام "غير مقنعة"

كتبت– سحر عزام:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، الأربعاء، إن استقالة أحمد السيد النجار من رئاسة مجلس إدارة صحيفة الأهرام "غير مقنعة"، في ضوء اقتراب التعديلات الجديدة بعد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك محاولات مستميتة لإفشال جهد الهيئات الثلاث الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، لافتًا إلى أن عدم وضوح علاقات التماس بين الهيئات الثلاث يزيد من حدة الأزمة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة أن الهيئات الثلاث مستقلين عن الدولة والحكومة ولكنهم غير مستقلين عن بعضهم البعض، مؤكدا أن الهيئات الإعلامية يجب أن تتكامل فيما بينها.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة، قبلت الأربعاء، بالإجماع استقالة أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، وكلفت هشام أحمد لطفي سلام بصلاحيات مجلس الإدارة وتسيير الأعمال بصفة موقتة تحت إشراف الهيئة.