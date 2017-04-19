«ما اسخم من ستي إلا سيدي».. 5 مشاهير هاجمتهم داليا البحيري

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الفنانة داليا البحيري كثيرًا ما تثير حولها الجدل، بسبب هجومها وسخريتها من بعض المشاهير، سواءً كانوا زملاءها بالوسط الفني أم من خارجه، الأمر الذي يعرضها للنقد أحيانًا من قبل الجماهير، وفي السطور التالية نرصد أبرز من هاجمتهم داليا.

1- أبو تريكة

تعرّضت داليا البحيري لانتقادات شديدة، بعد أن هاجمت لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وقالت عنه: "إرهابي من قبل ما يساند الإخوان، خلقته بتقول إنه إرهابي".

جاء ذلك تعليقًا على إدراج اسم أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب، ما سبّب حالة من الجدل على "السوشيال ميديا"، وانتقدها بعض زملائها في الوسط الفني، ومنهم الفنانة آيتن عامر، والمنتج طارق الجنايني.

واضطرت داليا في النهاية لكتابة رسالة اعتذار لأبو تريكة وجمهوره، قائلةً: "في البداية أحب أقدم اعتذاري الشخصي للاعب محمد أبو تريكة وإلى جمهوره وعاشقيه من غالبية الشعب المصري عن أي فهم خاطئ أو إساءة، تبدو أنها قد بدرت مني.. أما للتوضيح، فالتدوينة التي نشرت علي حسابي الخاص - أكرر حسابي الخاص - حيث إنني لا أمتلك صفحة عامة على "فيسبوك" لا تخرج عن كونها مكايدة ودعابة لبعض أفراد عائلتي وأصدقائي من محبي اللاعب محمد أبو تريكة، وليس من أجل التجريح أو الإساءة".

2- ميريهان حسين

سخرت داليا من الفنانة ميريهان حسين، بطريقة غير مباشرة، قائلةً: "في ممثلة في الأب الروحي تقريباً صوتها حلو وأداؤها لطيف بس الباروكة اللي على رأسها وشفايفها اللي نفخاها فصلاني فصلة.. ليه كده يا قلب أمك".

وردّت ميريهان عليها، من خلال تصريحات صحفية، واستنكرت تعليقاتها قائلةً إن الكاميرا تضخم الوزن والطول وحتى الملامح، ونفت وجود أي خلافات بينها وداليا، معتبرةً أن تصرف الأخيرة كان "غير لائق".

3- شيماء عبد المنعم

علّقت داليا على خطأ ارتكبته الصحفية شيماء عبد المنعم، خلال تقديم الأولى برنامج "أنا مصر" عبر شاشة التليفزيون المصري، وذلك عندما أثارت الصحفية حولها موجة من السخرية، بعدما وجهت سؤالًا للفنان العالمي، ليوناردو دي كابريو، خلال تغطيتها حفل أوسكار 2016.

وقالت داليا ساخرة من شيماء: "في حتة صغيرة في المراية العاكسة للمجتمع مش عارفة بتضحك ولا بتعيط، دي الحتة اللي طلع فيها ليو ومعاه جائزة الأوسكار.. وات أبوت ذا أوسكار؟ بصراحة أي دونت نو خالص".

وتابعت: "بس برده اللي حصل انعكاس للمجتمع، ارتباك أو واسطة أو سوء تقدير أو قلة خبرة أو قلة مذاكرة أو قلة.. ما علينا".

4- ترامب

عبّرت داليا عن اندهاشها بفوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات على منافسته هيلاري كلينتون، وقالت أثناء وجودها في برنامج "ثلاثي ضوضاء الحياة": "أنا صحيت من النوم اتخضيت، في الآخر ما أسخم من ستي إلا سيدي".

5- ممدوح الدماطي

استنكرت داليا تصريحات وزير الآثار السابق، ممدوح الدماطي، حول تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين في العام بالصدفة، وعلّقت على ذلك من خلال برنامجها "أنا مصر"، قائلةً: "أتمنى إنه يطلع متفبرك وإن سيادة الوزير ينفي ده، لإني كواحدة خريجة سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحي اتعلمت إن الشمس بتتعامد يومين في السنة على وجه الملك يوم مولده ويوم تتويجه بالعرش.. أنا لما سمعت التصريح ده من وزير الآثار أنا شكيت هو وزير إيه، لكن واصدمتاه لاقيته ماجستير آثار وبيقول على حدث زي ده صدفة".