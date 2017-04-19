وزيرا خارجية فرنسا وروسيا يبحثان الوضع في سوريا بعد هجوم خان شيخون

باريس – (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث الاوضاع في سوريا في أعقاب هجوم خان شيخون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - في بيان له - إن جون مارك ايرولت أكد أهمية تمكين اليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من الكشف عن الحقيقة و تحديد المسؤوليات في هذا الهجوم .

كما شدد ايرولت على الحاجة الطارئة لإعلان هدنة حقيقية في سوريا تحظى بمتابعة من المجتمع الدولي لضمان تماسكها واستمرارها، معربا عن استعداده للتعاون مع روسيا لمكافحة الارهاب و داعيا الى استئناف المفاوضات في أسرع وقت لإجراء انتقال سياسي وفق لبيان جنيف و قرار مجلس الامن الدولي 2254.

وكانت منطقة خان شيخون في محافظة إدلب، تعرضت في الرابع من أبريل الحالي، لهجوم كيميائي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين بسبب الاختناق، اتهم فيها الغرب الحكومة السورية بتنفيذ الهجوم.

وفي أول رد فعل من الإدارة الأمريكية الجديدة على الهجوم الكيميائي وقبل صدور النتائج والتحقيق، أغارت سفن أمريكية بـ 59 صاروخا من طراز توما هوك في السابع من أبريل الحالي، على مطار الشعيرات العسكري وسط سوريا بذريعة أنه المطار الذي انطلقت منه الطائرة التي نفذت الغارة على خان شيخون.