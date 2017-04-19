الجيش اللبناني: 4 طائرات إسرائيلية اخترقت اليوم الأجواء اللبنانية

بيروت – (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات إسرائيلية اخترقت على مدار اليوم الأربعاء الأجواء اللبنانية.

وقال بيان للجيش اللبناني اليوم، إنه في الساعة 7،10 من صباح اليوم، خرقت طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل ثم غادرت الأجواء الساعة 14.15 من فوق البلدة المذكورة.

وأوضح البيان انه وعند الساعة 8.00 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.45 من فوق بلدة كفركلا.

وأضاف، أنه عند الساعة 14,25 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان لإسرائيل الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.30 من فوق بلدة الناقورة.