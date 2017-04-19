عضو مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر تم تغييب دوره طوال 30 عامًا في عهد مبارك

كتبت– سحر عزام :

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن الأزهر الشريف كان منبطحا ولم يقم بدوره خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على مدى 30 عامًا.

وأضاف الشحات، في حوار مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الأزهر تم تغييب دوره و تحجيمه خلال 30 عامًا من حكم مبارك نظرا لغلبة الجانب السياسي وتسييره لشئون البلاد في هذا التوقيت -بحسب قوله، لافتًا إلى وقوف الأزهر في مواجهة نظام الإخوان ولكن مع سيطرة النظام السياسي على وسائل الإعلام والمساجد.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى اختطاف خطاب مؤسسة الأزهر من قبل خطاب الإخوان والسلفيين خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب ثورة 25 يناير 2011.​