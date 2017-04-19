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مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجوال بتلك المناطق من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا

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مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجوال بتلك المناطق من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجوال بتلك المناطق من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا

بعد الهجوم المسلح على كمين السلسلة الذي وقع بالأمس بمنطقة سانت كاترين بجنوب سيناء وأسفر عن استشهاد أحد الضباط تاركا 3 أطفال، أصدر المهندس شريف إسماعيل قرارا هام وعاجل بفرض حظر التجوال بعدد من المناطق من أجل مواجهة العناصر الإرهابية.

حيث قرر إسماعيل اليوم فرض حظر التجوال على عدة مناطق مختلفة بشمال ووسط سيناء في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتلك المناطق هي:

  • من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية حتي العوجة غربًا.
  • من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح.
  • من غرب العريش وحتى جبل الحلال.
  • جبل الحلال وحتي العوجة علي خط الحدود الدولية.

على أن يبدأ حظر التجوال يوميا من السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا، ماعدا العريش والطريق الدولي حيث يبدأ حظر التجول من الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحا.

 

المصدر : فايف

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