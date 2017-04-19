أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي ينفي الانسحاب من كأس مصر لكرة الماء

Google+ Print
الأهلي ينفي الانسحاب من كأس مصر لكرة الماء الأهلي ينفي الانسحاب من كأس مصر لكرة الماء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر النادي الأهلي، بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، ينفي فيه انسحابه من كأس لكرة الماء مواليد 2000.

وقال البيان: "فوجئ النادي الأهلي ببيان رسمي للاتحاد المصري للسباحة يشير الى انسحاب الأهلي من كأس مصر لكرة الماء مواليد 2000، وأن الاهلي لم يشارك في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس".

وأضاف: "يؤكد الأهلي أن ذلك غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم ينسحب من البطولة، وأن هذا ليس سلوكًا للنادي الأهلي الذي يحترم اتحاد السباحة وكافة الاتحادات الرياضية بكل نظمها وقواعدها وقوانينها.. ولكن الأهلي فوجئ برد اتحاد السباحة على احتجاجه، في الثامنة مساء يوم السبت الماضي، في حين كان موعد إقامة المباريات في السادسة مساء نفس اليوم، ولهذا لم يتمكن من الذهاب لخوض المباراة، ولم ينسحب منها، وكان الأحرى عليه أن يرسل الرد في توقيت مناسب، أو يتم تأجيل المباريات لحين البت في الاحتجاج المقدم".

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج

مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017