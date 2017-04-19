الأهلي ينفي الانسحاب من كأس مصر لكرة الماء

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أصدر النادي الأهلي، بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، ينفي فيه انسحابه من كأس مصر لكرة الماء مواليد 2000.

وقال البيان: "فوجئ النادي الأهلي ببيان رسمي للاتحاد المصري للسباحة يشير الى انسحاب الأهلي من كأس مصر لكرة الماء مواليد 2000، وأن الاهلي لم يشارك في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس".

وأضاف: "يؤكد الأهلي أن ذلك غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم ينسحب من البطولة، وأن هذا ليس سلوكًا للنادي الأهلي الذي يحترم اتحاد السباحة وكافة الاتحادات الرياضية بكل نظمها وقواعدها وقوانينها.. ولكن الأهلي فوجئ برد اتحاد السباحة على احتجاجه، في الثامنة مساء يوم السبت الماضي، في حين كان موعد إقامة المباريات في السادسة مساء نفس اليوم، ولهذا لم يتمكن من الذهاب لخوض المباراة، ولم ينسحب منها، وكان الأحرى عليه أن يرسل الرد في توقيت مناسب، أو يتم تأجيل المباريات لحين البت في الاحتجاج المقدم".