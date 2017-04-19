5 رياضيين روس يعترفون بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات

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كشف الاتحاد الروسي لألعاب القوى، في بيان رسمي، أسماء الرياضيين المخالفين لقواعد مكافحة المنشطات، وهم آنا بولغاكوفا رمي المطرقة، وأنتونينا كريفوشابكا 400 متر، ويفغينيا كولودكو رمي الكرة الحديدية، وفيار غانيييفا رمي القرص، ودميتري ستارودوبتسيف القفر بالزانة.

وسبق للجنة الأولمبية الدولية أن دانت كريفوشابكا وكولودكو وطالبتهما بإعادة الفضيتين اللتين أحرزتهما في أولمبياد لندن 2012، في سباق التتابع 4 مرات 400 متر ومسابقة كرة الحديد على التوالي.

أما بالنسبة لستارودوبتسيف وغانيييفا وبولغاكوفا، فتنشّط الأول والثاني يعود إلى أولمبياد لندن 2012 والثالثة إلى بطولة العالم 2013، وتم إيقاف الثلاثة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى لمدة عامين.

وقالت منسقة مكافحة المنشطات في الاتحاد الروسي لألعاب القوى يلينا إيكونيكوفا لـ"فرانس برس": "أنها المرة الأولى التي يعترف فيها رياضيونا بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات، كما أنها الحالة الأولى المرتبطة بإعادة فحص عينات مأخوذة سابقا" في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم 2013.

وتابعت "إذا تقدم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعرض مماثل مبسط إلى رياضيينا الذين يخضعون حاليًا للتحقيق، فقد يسير آخرون على خطاهم"، معتبرة أن الاعتراف الطوعي بالتنشط قد يساعد في عودة الاتحاد الروسي لألعاب القوى إلى العائلة الدولية.

ومنعت روسيا من المشاركة في بطولات القوى منذ نوفمبر 2015، بعد أدلة على تنشط ممنهج برعاية الدولة، ويشترط الاتحاد الدولي لرفع الإيقاف، تحسين موسكو لسجلها في هذا المجال.