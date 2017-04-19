صور وفيديو| لماذا زار رئيس التحالف الوطني البرلماني بالعراق مصر واستقبله السيسي؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني العراقي، صاحب الأغلبية البرلمانية، عن أسباب زيارته لمصر، قائلًا إنه يريد تطوير العلاقات مع مصر، معزيًا الشعب المصري في التفجيرات الأخيرة، وخص بالعزاء المسيحين، وأكد أن المسيحين إضافة نوعية ومصدر إثراء في باقة الورد لأبناء المنطقة.

وأكد الحكيم خلال لقاء مع الصحفيين، بمقر سفارة العراق بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إيصال خطي نفط وغاز طبيعي إلى العريش بمحافظة شمال سيناء قريبا، في إطار التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات بين مصر والعراق؛ لأن مصر هي عنصر الارتكاز بين دول المنطقة، فهي دولة محورية.

وعن دوافع الزيارة، أوضح أنه من بينها دوافع ملحة لمواجهة الإرهاب الناتج عن الفكر المتطرف، مضيفا أنه يمكن للأزهر الشريف والنجف الأشرف تصدير صورة الاعتدال للقضاء على الإرهاب، ودعا مصر باعتبارها الدولة المحورية في المنطقة إلى تنظيم مؤتمر عربي يجمع الدول العربية بالكامل؛ لوضع حلول لمشكلات المنطقة بصورة حقيقية.

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبدى خلال حديثه معه، الدعم الكامل للعراق، وأكد ضرورة لحمة الشعب العراقي، موضحًا أن الهمّ العربي حاضر في اللقاء، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وبناء تحالف استراتيجي بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين.

اللقاء، بحسب "الحكيم"، استعرض تطورات الحرب على داعش، حيث أشاد الرئيس السيسي بجهود العراق وتضحيات أبناء شعبه في محاربة الإرهاب والانتصارات التي تتحقق في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مستقبل العراق ما بعد داعش كان حاضرا بقوة في اللقاء، وتأكيد أن مشروع التسوية الوطنية مشروع كبير ويستحق الدعم، كما بُحث ملفات إعمار المدن المحررة وإعادة النازحين.

وشدد على أن راية داعش التي رفعها التنظيم على الموصل سيتم تنكسيها خلال الفترة المقبلة بفضل تكتيكات القوات المسلحة العراقية، لافتًا إلى أن هناك تسوية في العراق ليست فقط بين السنة والشيعة، وإنما مع الأكراد والعرب، مستدركا: "كفاكم خلافا، العراق يريد أن يعيش".

وأشار إلى موقف الرئيس السيسي الداعم للعراق، وهو موقف المسئولين المصريين الذين قابلهم في القاهرة، نافيًا ما أثير حول زيارته لإيران قبل الوصول للقاهرة، وأن يكون قد نقل منها رسالة للرئيس السيسي، مبيَّنًا أنه عرض على السيسي تنظيم مؤتمر وحوار مع دول المنطقة العربية منها إيران، والعمل على حل الأزمة بينهم.