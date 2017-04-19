عبد العال لرئيس الائتلاف الوطني العراقي: نواجه خطرًا مشتركًا

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استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمكتبه عمار الحكيم، رئيس الائتلاف الوطني العراقي، والوفد العراقي له خلال زيارته القاهرة.

بدأ اللقاء بتأكيد "عبد العال" أهمية العلاقات الخاصة التي تربط بين مصر والعراق، شعباً وقيادة على مدار التاريخ، مؤكداً حرص مصر على الوقوف بجانب العراق ودعمها، لتعضيد قدرته على تجاوز التحديات التي تواجهه، وليستعيد دوره المحوري الذي ظل يمارسه بين أشقائه العرب، كما نوه بالموقف المصري الثابت بشأن وحدة وسيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني.

على صعيد آخر، تناول "عبد العال" قضية الإرهاب باعتبارها تمثل خطرًا مشتركًا لكلا البلدين وللعالم كافة، منوهًا بأن البلدين يواجهان نفس التحدي المتعلق بالإرهاب، والذي لم تعد دولة في العالم بمأمن منه، ما يتطلب تكثيف التعاون المشترك، ليس فقط بينهما، ولكن مع جميع دول العالم للقضاء عليه.

على الجانب الآخر، قدم رئيس الوفد العراقي، التعازي للدكتور عبد العال في ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة في مصر، مشددًا على دعم العراق ومساندته لمصر في مواجهة هذا التحدي، ثم بيَّن ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات، موضحًا أن الاقتصاد يمثل القاطرة لهذه العلاقات، سواء من خلال التعاون في مجال النفط، أو التعاون التجاري، أو التعاون في مجال السياحة.

كما أكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب في البلدين، سواء عبر الزيارات المتبادلة أو من خلال تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية المختلفة، أو من خلال عقد ورش عمل مشتركة في المجال التشريعي، وذلك في سياق تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.

على صعيد آخر، قدَّم "الحكيم" لمحة عامة حول الوضع في العراق، والانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في محاربة تنظيم داعش خاصة في معركة الموصل، كما قدم نبذة عن مبادرة الائتلاف التي تهدف إلى تسوية الوضع السياسي في العراق، في مرحلة ما بعد القضاء على داعش.

وفي هذا السياق، أكد "عبد العال" دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب العراقي، ويحافظ على وحدته الوطنية بعيدا عن المحاصصات الطائفية، وبما يحقق سيادته على أراضيه واستقلال قراره السياسي.