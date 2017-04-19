أمين عام الأمم المتحدة يتوجه إلى واشنطن دون خطط للاجتماع مع ترامب

نيويورك - (د ب أ):

يتوجه انطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الى العاصمة الامريكية واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بدون خطط للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكره مكتبه.

وقال المتحدث باسم جوتيريش إنه سيسافر إلى واشنطن مساء الأربعاء لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

وردا على تكهنات بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد يلتقي مع ترامب خلال الزيارة، قال جوتيريش إنه ليس هناك خطط للقيام بذلك.

وقبل أن يتولى منصب الأمين العام للمنظمة الدولية من بان كي مون في يناير، قال جوتيريش إنه يرغب في الإعداد للاجتماع مع ترامب "في أقرب وقت ممكن."

لكنه أكد أن اجتماعا مع الرئيس الجديد، الذي تعهدت سفيرته لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، بمراجعة بعثات حفظ السلام للمنظمة وخفض النفقات، على جدول أعماله بشكل عام.

وقال للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "سيحدث (اللقاء) في المستقبل القريب".