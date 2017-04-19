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الرئاسة الفلسطينية: عباس يتطلع للتعامل بإيجابية مع ترامب لصنع السلام

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الرئاسة الفلسطينية: عباس يتطلع للتعامل بإيجابية مع ترامب لصنع السلام الرئاسة الفلسطينية: عباس يتطلع للتعامل بإيجابية مع ترامب لصنع السلام

مصراوي Masrawy

الرئيس محمود عباس

رام الله - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس سيؤكد لدى لقائه الرئيس الأمريكي دونالد مطلع الشهر المقبل في واشنطن "التزامه بسلام عادل وشامل من أجل أن يساهم ذلك في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس "يتطلع للتعامل بإيجابية مع الرئيس ترامب لصنع السلام".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم أن ترامب سيستقبل عباس في الثالث من شهر مايو المقبل في البيت الأبيض.

وكان ترامب اتصل هاتفيا بعباس في 11 من الشهر الماضي ووجه له دعوة للقائه في واشنطن.

وسيكون هذا أول لقاء بينهما منذ تسلم ترامب مهام منصبه رسميا في 20 يناير.

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