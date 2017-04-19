نهاية مأساوية لنجم كرة القدم الأمريكية آرون هرنانديز

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توفي آرون هرنانديز، نجم كرة القدم الأميركية السابق، في السجن، نتيجة انتحاره اليوم الأربعاء، حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدى الحياة لإدانته بالقتل، وعثر على جثته بعدما قام بشنق نفسه باستخدام غطاء للسرير.

وكان هرنانديز صاحب الـ27 عاما، وجد معلقًا في زنزانته بسجن شيرلي بولاية ماساتشوستس، فجر الأربعاء، حسبما أفاد كريستوف فالون، المسؤول في دائرة ماساتشوستس.

وأضاف فالون في بيان: "قام السيد هرنانديز بشنق نفسه باستخدام غطاء للسرير ربطه إلى نافذة زنزانته. حاول أيضا إعاقة فتح باب الزنزانة من الداخل باستخدام أغراض عدة"، علما بأنه كان في زنزانة إنفرادية في السجن.

وحاول مسؤولو السجن القيام بإسعاف النجم السابق لنادي نيو إنجلاند باتريوتس ونقله إلى المستشفى، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وتجري الشرطة التحقيق في الحادث، الذي تصادف مع زيارة مقررة للنادي المتوج بلقب دوري كرة القدم الأميركية، إثر فوزه في مباراة الـ"سوبر بول" في فبراير الماضي على أتلاتنا فالكونز، للبيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

يذكر أن هرنانديز كان يقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة لإدانته بقتل لاعب آخر هو أودين لويد في يونيو 2013، وطرد اللاعب من ناديه بعد توقيفه، علمًا بأنه كان مرتبطا مع نيو إنغلند بعقد لـ5 أعوام مقابل 40 مليون دولار أميركي.

وجاء انتحار هرنانديز بعد 5 أيام من تبرئته من قتل رجلين في عملية إطلاق نار أثناء القيادة في يوليو 2012 في جنوب بوسطن بعد مشادة خارج ملهى ليلي.

وبرأت هيئة المحلفين هرنانديز في 7 من 8 تهم في هذه القضية، وأدانته فقط باستخدام سلاح غير مرخص، وبدا هرنانديز، الذي دفع ببراءته في القضية، شديد التأثر لدى النطق بالحكم.