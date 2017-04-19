تشكيلة «موناكو×بروسيا دورتموند» في دوري الأبطال

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أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، والألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم الأربعاء، على ملعب لويس الثاني، في مباراة العودة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل الفريقين كالتالي....



موناكو:



حراسة المرمى: سوباسيتش

خط الدفاع: جيمرسون - جليك - توري - ميندي

خط الوسط: باكايوكو - موتينيو - ليمار - سيلفا

خط الهجوم: إمبابي - فالكاو



بروسيا دورتموند:



حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: بيشتشيك - سوكراتيس - جينتير - دورم

خط الوسط: جوريرو - شاهين - فيجل - كاجاوا

خط الهجوم: رويس - أوباميانج