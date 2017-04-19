مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن إصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.

وأوضح مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي.​