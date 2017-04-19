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"المهن التعليمية" تخاطب وزارتي التربية والتعليم والمالية بشأن حافز مديري المدارس

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"المهن التعليمية" تخاطب وزارتي التربية والتعليم والمالية بشأن حافز مديري المدارس "المهن التعليمية" تخاطب وزارتي التربية والتعليم والمالية بشأن حافز مديري المدارس

مصراوي Masrawy

خلف الزناتي نقيب المعلمين

القاهرة- (أ ش أ):

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، بمقر نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية مخاطبة كلاً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بشأن مشكلة حافز مديري المدارس.

وأكدت هيئة المكتب أنها ستطالب في خطابها بوقف استرداد ما تم صرفه للمعلمين بل والاستمرار في صرف هذا الحافز لجذب القيادات لهذه الوظيفة المهمة.

وأوضحت هيئة المكتب أن هناك قرارا وزاريا بشأن صرف هذا الحافز.. كما أن هناك فتوى من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعدم جواز استردد ما تم صرفه للعاملين بالدولة طالما أن الصرف نتيجة خطأ من المصلحة الحكومية وليس تزوير من العاملين، لافتاً إلى أنها سترفق هذين المنشورين مع الخطابات المرسلة لوزارتي التربية والتعليم والمالية.

من ناحية أخرى وافقت هيئة مكتب النقابة العامة على المطالب المقدمة من الإدارة الجديدة لنادي الشاطئ والتي تتمثل في عمل صيانة لبعض محتويات النادي مع شراء بعض المستلزمات لتحسين صورته بما يوفر خدمة أكثر تميزاً للمعلمين.. كما قررت هيئة المكتب إعطاء إدارة النادي الجديدة جميع الاختصاصات لعمل كل ما يلزم بعد العرض على النقابة لتجهيز النادي للموسم الصيفي الجديد.

يذكر أن خلف الزناتي قد اجتمع مع الإدارة الجديدة لنادى الشاطئ ورؤساء الأقسام مساء أمس الثلاثاء لبحث المشكلات التي تواجه النادي وحث الجميع على التكاتف والتعاون من أجل إنجاح العمل وتقديم خدمة أفضل للمعلمين.​

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