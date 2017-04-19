أبرز التعديلات في "مناهج الأزهر" (إنفوجراف)

كتب- محمود مصطفى:

قبل نحو عامين، شكّل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لجنة مكونة من 100 خبير في تخصصات مختلفة، لإعادة تنقيح المناهج التعليمية بالأزهر الشريف بعد أن طالتها اتهامات بالتحريض على التطرف.

وحذفت اللجنة، موضوعات " فرض الجزية على غير المسلمين، وقتل الأسرى"، واستعاضت بأخرى توضح علاقة الود بين المسلمين وغيرهم.

مصراوي يستعرض أبرز التعديلات على مناهج الأزهر:​