"الوزراء" يوافق على إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أن الهيئة تسهم من خلال الوحدات التابعة لها بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، وتطوير الأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبي، وذلك على النحو الذي يحقق رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.